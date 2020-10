Elisa Isoardi fidanzata? La verità dopo l’addio a Matteo Salvini

La vita privata di Elisa Isoardi, la conduttrice televisiva è fidanzata? La verità su di lei dopo l’addio a Matteo Salvini.

Partecipa a Ballando con le Stelle, dove gareggia in coppia con Raimondo Todaro, la bella conduttrice televisiva Elisa Isoardi. La giovane donna è stata a lungo al centro della cronaca rosa per la sua relazione con un politico molto importante. Infatti, è stata infatti fidanzata con Matteo Salvini, una relazione durata ben tre anni e poi conclusasi.

La giovane conduttrice televisiva raccontò al settimanale ‘Chi’: “Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai. Il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto, che, ripeto, è stato un grande amore. Qual è stato il motivo della nostra rottura? La lontananza, causata dai troppi impegni di entrambi”.

Dopo Matteo Salvini, un altro uomo nella vita di Elisa Isoardi?

Successivamente, la donna decise di tenere molto riservate le proprie relazioni private, per cui non è mai più emerso se sia stata o meno fidanzata. Si è parlato di una sua relazione – mai ufficialmente confermata – con Alessandro Di Paolo, produttore del mondo dello spettacolo. Lei a luglio scorso ha spiegato di essere single, intanto sono sempre più insistenti le voci riguardo una sua relazione proprio con Raimondo Todaro. Il ballerino, intervistato da SuperGuida Tv ha smentito: “Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto”.

Aveva quindi proseguito: “Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani. L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana”. Raimondo Todaro aveva spiegato che nulla di quanto apparso su siti e riviste di gossip corrisponde al vero: “Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”.