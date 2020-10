Covid, positiva un’insegnante: la scuola rimane chiusa per due settimane

Ad Ostia una scuola rimarrà chiusa per due settimane dopo che un’insegnante è risultata positiva al Covid-19.

Che l’anno scolastico 2020-2021 sarebbe stato un anno di sperimentazione nella gestione delle emergenze Covid-19 era chiaro sin da principio. Sia il Cts che il Miur erano a conoscenze della possibilità che si sarebbero verificati casi di positività al coronavirus durante l’anno e che ci sarebbe stata la necessità, in alcuni casi, di sospendere temporaneamente le lezioni.

Questo è esattamente ciò che si è verificato in una scuola di Ostia. Ieri una docente dell’Istituto comprensivo Garrone, un’insegnante è risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata in ospedale. Una volta giunta la notizia il preside si è visto costretto a sospendere le lezioni per 2 settimane. Questo perché l’insegnante di sostegno in queste settimane aveva insegnato in varie classi e i potenziali positivi sono circa 200 alunni e 300 persone in tutto.

Insegnanti positive al Covid: lezioni sospese anche all’Infernetto

Adesso tutte le persone coinvolte dovranno rimanere in isolamento fiduciario sino al prossimo 16 ottobre. Il 17 verrà effettuato loro il tampone e non potranno tornare in aula finché non sarà stato dato loro l’esito negativo. La situazione è stata commentata in questo modo dall’assessore alla scuola del Municipio 10, Germana Paoletti: “Sono difficoltà che ci aspettavamo ma per noi è un grande dispiacere dover chiudere una scuola per due settimane. Purtroppo però è quello che la situazione ci impone, come previsto anche dal tracciamento dei medici della Asl Roma 3”.

Una situazione simile si è verificata anche in un’istituto all’Infernetto. In questo caso sono stati trovati due casi di positività al covid in due classi. La scuola ha dovuto sospendere le lezioni poiché senza le due insegnanti rimangono scoperte diverse aule. In questo caso lo stop alle lezioni è di due giorni, dopo i quali si deciderà se riprendere o meno.