Coronavirus Francia | Parigi paralizzata da nuovo lockdown per 15 giorni

Pesante la situazione Coronavirus Francia. Dopo Marsiglia e Aux-en-Provence, tocca a Parigi subire un nuovo blocco totale per due settimane.

Situazione Coronavirus Francia sempre più pesante. Il governo ha intrapreso alcune iniziative nei giorni scorsi volte ad arginare la diffusione del Covid-19. Ma in alcuni casi i provvedimenti intrapresi hanno portato a delle proteste di piazza contro le strette messe in atto.

Strette che però si rendono necessarie, considerando che Oltralpe ogni giorno c’è una media di nuovi contagi di almeno 14mila unità. Decisamente molto più che in Italia, tanto per fare un esempio, dove pure l’allerta è massima. Ma dalle nostre parti non dovrebbe essere attuato alcun lockdown, né a livello locale né a livello nazionale. Invece nell’ambito del discorso Coronavirus Francia, è in particolar modo a Parigi che le autorità devono arginare diversi focolai sorti. L’Agenzia Sanitaria dell’Ile-de-France, Aurélien Rousseau, conferma che a Parigi le l’allarme Covid ha raggiunto la massima soglia possibile.

Coronavirus Francia, nuovo lockdown e pesanti restrizioni per due settimane

In precedenza era toccato a Marsiglia ed Aux-en-Provance, nel sud della Francia. Adesso nella Capitale c’è un tasso di ricoveri legati al virus nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali della città pari al 36%. Un valore che ha superato del 6% la soglia di emergenza fissata invece nel 30% delle unità di posti letto disponibili. Adesso a Parigi rimarranno chiusi per i prossimi 15 giorni i bar. Per quanto riguarda i ristoranti, ci sarà un protocollo con delle restrizioni molto rigide. Vige anche il divieto di consumare alcolici in strada. Non chiuderanno i mercati, mentre piscine e palestre resteranno aperte solo per i minorenni. Per ora rimangono aperti anche i cantieri e continueranno a svolgersi gli incontri per motivazioni professionali. Tutto il resto invece dovrà chiudere di nuovo. Si spera che in questo modo l’elevatissimo numero di contagi che ha colpito la Francia possa calare.

