Chiesa Juventus, colpo in arrivo: la formula dell’operazione

Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Nell’ultimo giorno di mercato arriverà l’annuncio ufficiale

Alla fine sarà bianconero. Nelle prossime ore Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, sarà un nuovo giocatore della Juventus. Le ultime ore di calciomercato saranno decisive con il comunicato ufficiale dello stesso club torinese. Dopo le cessioni di De Sciglio, ad un passo dal Lione, e di Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco, la Juventus ha chiuso l’operazione per l’esterno della Nazionale italiana sulla base di un prestito biennale.

Chiesa Juventus, i dettagli dell’operazione

La formula è davvero complicata: pagamento immediato di 2 milioni per il 2020-21 e altri 8 milioni per il 2021-22. Soltanto nel 2022 la Juve avrà il diritto di riscattarlo con altri 40 milioni a cui vanno aggiunti bonus (facili) per ulteriori 10 milioni di euro. L’obbligo arriverà tranquillamente visto almeno una delle tre condizioni (Juventus tra le prime quattro, dovrà giocare il 60% delle gare, nel biennio dovrà fare 10 reti e faccia 10 assist) saranno certe. Infine, lo stesso Federico percepirà 5 milioni netti rispetto al milione ed ottocento mila euro alla Fiorentina. Una nuova avventura davvero entusiasmante per il figlio di Enrico, che vorrà essere protagonista così anche in Champions League dopo gli anni di formazione in maglia viola. Un salto in avanti davvero importanti con la Juventus pronta a piazzare il nuovo colpo.