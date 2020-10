Vicenda boato Roma, parlano le autorità su quanto avvenuto in prima serata. I sismografi hanno segnalato una attività ma c’è altro.

Un forte boato a Roma è stato avvertito alle ore 19:59 di domenica 4 ottobre 2020. L’area interessata è nello specifico quella di Capena, che è inglobata nel territorio della città metropolitana. La situazione che si è venuta a creare ha causato spavento in molti degli oltre 10mila residenti in quell’area.

LEGGI ANCHE –> Maltempo Liguria Piemonte | recuperati diversi corpi

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fatto sapere che i suoi sismografi hanno rivelato una scossa di terremoto pari a magnitudo 1.7, avvenuta ad una profondità di 8 km. Di una intensità non sufficientemente elevata per creare allarmismo. In realtà pare che il boato a Roma sia da attribuire ad una esplosione. Fatto sta che una spiegazione precisa in merito ai fatti di ieri sera non c’è. Il botto che in molti hanno sentito e per il quale hanno provato uno spavento enorme, ha spinto parecchi residenti a lasciare le rispettive abitazioni per scendere in strada.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Ragazza scomparsa | sparì nei boschi nel 2018 | trovato un teschio

Boato Roma, parla il sindaco di Capena: “Non abbiamo le idee chiare”

Poi in quel momento c’è stato anche un fremito dal suolo. Non ci sono però dei danni riportati da cose o persone, e questo è l’aspetto più importante. Sulla vicenda si è espresso Roberto Barbetti, sindaco della località di Capena. Il primo cittadino ha fatto sapere che è in corso una indagine per cercare di capire le cause del boato fortissimo. “Se da un certo punto di vista risulta insolito che un terremoto si manifesti solo con un boato di questo tipo, è altrettanto strano che una esplosione sotterranea possa aver attivato i sismografi dell’INGV”. Una ipotesi da non scartare riguarda una possibile avvenuta esplosione avvenuta nel sottosuolo, che però pure presenta delle spiegazioni poco convincenti in alcuni tratti”.

LEGGI ANCHE –> Angela Maraventano | polemiche sulla leghista | ‘Non c’è più la mafia di un tempo’