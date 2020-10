La leghista Angela Maraventano mette in mezzo la mafia in un comizio su Salvini. Dopo le sue parole insorge l’Italia intera: “Ma che dici?”.

Sono asprissime le polemiche che stanno travolgendo Angela Maraventano. Lei è una ex senatrice, rappresentante della Lega in Sicilia. Nel corso di un suo intervento nella manifestazione di Catania ‘Io con Salvini’, la donna ha esclamato le seguenti parole. “La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Non esiste più perché noi la stiamo completamente eliminando. Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”.

Una affermazione che ha lasciato tutta Italia esterrefatta, compresi alcuni suoi stessi sostenitori. Di questo episodio si sta molto parlando in particolare modo sui social network, dove Angela Maraventano diventa il bersaglio di tanti che non riescono a credere ad una simile posizione di pensiero. “Parole che mettono i brividi”. “Ripetilo alle famiglie delle persone uccise dalla mafia”. “Se difendi la mafia, sei parte di essa tu stesso”. Sono alcuni dei commenti rivolti nei confronti della esponente leghista. E non mancano molti richiami alle eroiche figure dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che dalla mafia vennero uccisi nei primi anni ’90. In alcuni poi si sono rivolti direttamente a Salvini chiedendo all’ex ministro se anche lui condivide tale linea di pensiero o se “caccerà via Angela Maraventano”. Una richiesta avanzata anche dall’ex presidente del Senato, Pietro Grasso.

Angela Maraventano, chi è l’esponente della Lega in Sicilia