Alessandro Gassmann, parole inedite su Leo: cos’è successo a Sanremo

A Domenica In Alessandro Gassmann ha raccontato il retroscena della vittoria del figlio Leo al Festival di Sanremo 2020.

Dimenticate l’Alessandro Gassmann riservato e dimesso sulle “faccende di casa” e tendenzialmente severo con il figlio d’arte (o aspirante tale) Leo. Nel salotto di Domenica In il noto attore trasudava fierezza e felicità per i successi del pargolo, vincitore (tra le altre cose) del Festival di Sanremo 2020 con il singolo “Va bene così”. Il giovanissimo cantautore di casa Gassmann si sta infatti affermando come una delle voci più promettenti del panorama nazionale, e papà Alessandro una volta tanto non nasconde la sua soddisfazione.

Leggi anche –> Alessandro Gassmann racconta: “Mio padre mi ha obbligato a fare l’attore, prendevo tranquillanti”

Leggi anche –> Alessandro Gassmann, chi è: età, vita privata e carriera dell’attore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La rivelazione di Alessandro Gassmann

Alessandro Gassman ha svelato a Domenica In di essere quasi stato cacciato dall’hotel sanremese nel quale soggiornava durante il Festival per via delle sue grida troppo forti: “La sera che ha vinto Sanremo mi stavo sentendo male veramente, ho fatto un grido disumano e mi stavano per cacciare dall’hotel nel quale soggiornavo. Ho aperto la finestra e ne ho fatto un altro, non so perché, fuori!”. “Lui fa il cantante – ha aggiunto riferendosi al figlio Leo – e io faccio l’attore. Io mi faccio i fatti miei e lui fa la sua cosa benissimo. Ovvio che se mi chiedi chi è il miglior cantante pop italiano, ti dico Leo Gassman!”.

Correva l’anno 2018 quando Leo, nipote del gigante Vittorio Gassmann, si presentò alla 12° edizione di “X Factor” e colpì immediatamente la giuria con il suo talento. Un debutto inaspettato, il suo, e tenuto nascosto anche ai genitori, Alessandro e Sabrina Knaflitz, che hanno deciso di sostenere Leo con estrema discrezione e understatement. Solo ora infatti Gassman padre ha rivelato questo particolare inedito sull’esperienza sanremese. Ad maiora….

Leggi anche –> Leo Gassmann vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020

Leggi anche –> Leo Gassmann, chi è la fidanzata misteriosa con la quale è stato fotografato

EDS