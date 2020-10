Tu si que vales, Sabrina Ferilli scoppia in lacrime: il motivo

Sabrina Ferilli si è commossa durante l’ultima puntata di Tu si que vales. L’attrice italiana in lacrime dopo l’esibizione da applausi

Un’altra serata davvero emozionante quella appena trascorsa a Tu si que vales. Dakota e Nadia hanno presentato un’esibizione con una coreografia riguardante il tema dell’immigrazione. Così i due hanno fatto sciogliere il cuore anche agli stessi giudici, mettendo in mostra le emozioni di chi è costretto a lasciare il proprio paese. Due persone innamorate che devono dirsi addio per il bene di un’intera famiglia alla ricerca di successo altrove. Alla fine della loro esibizione Dakota e Nadia hanno svelato la scelta del tema del balletto.

Tu si que vales, Maria De Filippi consola Sabrina Ferilli

Da Gerry Scotti a Sabrina Ferilli, tutti erano commossi dopo le loro dichiarazioni: “È un tema delicato, non abbiamo portato con noi una soluzione al problema ma cerchiamo di ricordare che siamo persone ancor prima di essere migranti”. Poi la stessa Nadia ha aggiunto: “Vogliamo far passare il messaggio, non è esposto a sufficienza secondo noi. Quando abbiamo saputo di avere questa fortuna di lavorare per una trasmissione di successo, abbiamo voluto fare questa cosa”. Così la stessa Maria De Filippi ha cercato di consolare