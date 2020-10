Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 4 ottobre. Torna lo spazio dedicato all’attualità e al dibattito. Andrà in onda in prima serata su La7 una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti.





I telespettatori di La7 non potranno certamente perdere questa sera l’appuntamento con l’attualità e la politica nella nuova puntata del talk show condotto da Massimo Giletti. In primo piano vi saranno i fatti protagonisti delle prime pagine dei principali giornali di questo periodo.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni della puntata di domenica 4 ottobre

Ancora pochissime ore e poi, a partire dalle 20.35, gli spettatori di La7 potranno assistere ad un nuovo appuntamento con l’informazione, seguendo la puntata di questa sera del programma condotto da Massimo Giletti. Tra gli argomenti trattati nel corso della serata, si discuterà del caso Ares, del dilagare sul nostro territorio nazionale del contagio da Coronavirus e vi sarà anche un’intervista a Matteo Salvini.

Conseguentemente alle dichiarazioni di Adua del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della casa del GF Vip, nel corso della serata, Giletti intervisterà Alberto Tarallo, patron della casa di produzione cinematografica descritta come una sorta di setta dai due attori concorrenti al reality show e di cui facevano parte anche Manuela Arcuri e Gabriel Garko.

Con Matteo Salvini si approfondirà invece il caso Gregoretti, a pochi giorni dall’udienza di fronte al giudice del Tribunale di Catania. Interverranno nel dibattito Massimo Franco e Alessandro Sallusti.

Un altro argomento affrontato nel corso della serata sarà quello della nuova ondata di contagi da Coronavirus che sembra star esplodendo sul nostro territorio nazionale. Interverranno nel dibattito Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti, Nino Cartabellotta e Pierpaolo Sileri.

Si tratterà inoltre del caso di Mirko Scarcella, finito sotto le accuse de Le Iene per presunti danni ai propri clienti. Saranno protagonisti del dibattito Luca Telese, Alessandro Cecchi Paone e Laura D’Amore.

Si parlerà infine di Pasquale Tridico e del recente aumento dello stipendio da parte del Presidente dell’Inps, in questo periodo così delicato per il nostro Paese. Interverranno su questo argomento Guido Crosetto, Cateno De Luca, Luca Telese e Manlio Di Stefano.