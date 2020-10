Platinette, la rivelazione choc di Mauro Coruzzi: “Lo facevo a 13 anni”. Il passato del conduttore emerge con prepotenza.

Mauro Coruzzi in arte Platinette è un personaggio poliedrico, apprezzato e mai banale del panorama televisivo italiano. Qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista destinata a far discutere.

In occasione dell’uscita del suo libro confessione intitolato “Tutto di me” spiegò il suo passato e soprattutto il modo in cui da ragazzino emerse la sua omosessualità.

Platinette, la rivelazione choc sul suo passato

Intervistato da Donna Moderna Mauro Coruzzi ha spiegato: “Non mi vestivo da bambina, se è questa la domanda implicita. Non giocavo con le bambole, né mi sono mai sentito una femmina. Ero un ragazzino triste, intelligente, sgobbone. A 13 anni scambiavo compiti in classe con prestazioni sessuali. Sapevo che non avrei avuto altro modo per ottenerle. Io ho sempre avuto un debole per i tonti, quelli bellissimi che ti lasciano senza fiato.”

Di fronte alle richieste di chiarimenti del giornalista Coruzzi ha aggiunto: “È stato uno scambio generoso da entrambe le parti. Nello stesso periodo accompagnavo un mio coetaneo, il Bambi, a battere. Anche lui era uno studente eccezionale, però gli piaceva conciarsi da baby prostituta. C’era una fila di bravi padri di famiglia che sbavava per lui”. Poi arriva la chiosa finale: “Noi eravamo un po’ matti. Non davamo giudizi morali, quelli sono venuti dopo. Ci sembrava una trasgressione estrema, un meraviglioso delirio”.