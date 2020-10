Patrizia De Blanck squalifica in arrivo, insulto omofobo a Zorzi

Patrizia De Blanck potrebbe essere squalificata dal GF Vip come è accaduto a Fausto Leali. Il motivo? Un insulto omofobo verso l’altro concorrente Tommaso Zorzi.

Patrizia De Blanck è uno dei personaggi di punta di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip: con lei sicuramente la permanenza nella Casa non è segnata dalla noia. Tutto questo però potrebbe cambiare da un momento all’altro, visto che le telecamere l’hanno ripresa mentre apostrofava l’influencer Tommaso Zorzi con un insulto omofobo.

Mentre i concorrenti sono impegnati a fare colazione, le telecamere riprendono la Contessa De Blanck che si rivolge a Zorzi: “Quel gay…quel frocio”. L’insulto è veramente molto pesante, tant’è che lo stesso Tommaso, intento a lavare dei piatti, si è girato chiedendo “Cos’hai detto?”. Dalle immagini pare che la De Black faccia finta di nulla, ma trattandosi di un breve spezzone, non sappiamo per ora come è andata avanti la questione.

Tra i due concorrenti subito dopo l’ingresso nella Casa c’era stata una discussione piuttosto accesa in cui la donna aveva palesemente “mandato a quel paese” Zorzi. Sembrava però che i rapporti fossero migliorati e che fossero addirittura amici.

Ora rimane da capire se anche per la Contessa scatterà la sanzione peggiore, ovvero la squalifica dal gioco, come è successo per Fausto Leali – reo di aver chiamato ‘negro’ Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli – e per Denis Dosio, espulso dal gioco per una bestemmia.