Mara Venier, padrona di casa a Domenica In, ha fatto una gaffe imperdonabile con l’ospite Selvaggia Lucarelli.

Mara Venier ha aperto il talk dedicato alla trasmissione di Raiuno condotta da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“, collegandosi con l’ospite Selvaggia Lucarelli. La Lucarelli, durante la terza puntata della trasmissione, è stata protagonista di un’accesa lite.

“Ballando con le Stelle” è andato in onda con la terza puntata sabato 3 ottobre e i telespettatori hanno potuto assistere ad un altro scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione con Maykel Fonts, la concorrente è passata al vaglio dei giudici e la giornalista è stata molto critica nei suoi confronti: “Vuoi fare la popolana e la vaiassa, dovresti concentrarti sul ballo“. A “Domenica In“, Mara Venier non ha fatto in tempo ad aprire il collegamento con la Lucarelli, che ha fatto una gaffe: “Selvaggina, no Selvaggina no, Selvaggia, siamo amiche dai. Lo so che poi dici che sono una selvaggiona…“. La replica è arrivata immediatamente: “Lo sai che è un insulto? Marona che devo fare devo già replicare? Devo litigare anche la domenica?”.

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: lo scontro a Ballando

Dopo l’intervista di “Domenica In” ad Alessandro Gassman, è andato in onda il talk su “Ballando con le Stelle“. La conduttrice Mara Venier ha tentato, inutilmente, di far fare la pace ad Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Secondo la concorrente i giudici dovrebbero limitarsi solo a giudicare le esibizioni, senza andare oltre: “E’ andata in onda un’altra storia con un altro giurato, non bisogna passare dal giudizio all’insulto”. Per la politica, essere definita vaiassa e popolana è un insulto: “E’ riuscita a dire che le donne che sono popolane non hanno diritto di esistere?“. Secondo Platinette, invece, la giornalista è contro le donne e prova indifferenza nei confronti della giurata di Ballando, soprattutto quando si relaziona con le donne della tv. Mara, però, è scesa subito in difesa di Selvaggia: “Non è vero, non è contro le donne ma è sempre dalla loro parte“.

