Situazione maltempo Liguria Piemonte, ci sono diversi interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Affiorano anche alcuni cadaveri.

È dramma di proporzioni immani tutto quanto legato alla situazione maltempo Liguria Piemonte. Le due regioni hanno visto cadere giù nelle ultime ore quantità enormi di pioggia, tali da ingrossare fiumi ed altri corsi d’acqua. E molti centri abitati si sono ritrovati a subire la violenza di alluvioni improvvise quanto disastrose.

Risultano esserci anche delle vittime, con diversi corpi recuperati dopo che le condizioni meteo sono migliorate. In Liguria in particolare è il Tirreno ad avere restituito tre cadaveri, in una zona di terra compresa fra Ventimiglia e Sanremo. Anche se in questa circostanza si ritiene che tali, sfortunate vittime possano essere le persone rimaste uccise dalle piene avvenute qualche giorno fa in territorio francese. Per quanto riguarda l’Italia, sul Colle di Tenda i soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo privo di vita. Anche in questa circostanza la vittima è di nazionalità francese.

Maltempo Liguria Piemonte, affiorati diversi corpi

Il territorio invece è inglobato nella provincia di Cuneo, che in Piemonte risulta essere la zona più colpita. L’uomo morto era in compagnia del fratello, che invece è riuscito a salvarsi restando aggrappato ad un albero. Un altro corpi è affiorato lungo il fiume Roya a Trucco, presso Ventimiglia. C’è poi un anziano cacciatore che risulta disperso in provincia di Vercelli. L’uomo ha 77 anni ed è originario della provincia di Brescia. Stava partecipando ad una battuta tra le provincie di Vercelli e Pavia quando si è riparato in una masseria disabitata, presto però invase dall’acqua. E sempre nel Pavese i Vigili del Fuoco hanno compiuto alcune operazioni di salvataggio, tutte separate tra loro. Il maltempo Liguria Piemonte però non sembra essere l’unica fonte di preoccupazione in questi giorni. Anche in Lazio infatti ora c’è attenzione per una allerta al momento gialla, quindi dal rischio intermedio.

