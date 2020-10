Ken Follett, chi è: età, vita privata e carriera dello scrittore. E’ uno dei più ricchi e famosi scrittori di gialli del Regno Unito. Con i suoi libri ha venduto oltre 150 milioni di copie nel mondo. Scopriamo tutto quello che c’è da conoscere sul suo conto.





Classe 1949, Ken Follett avviò la sua carriera dapprima in ambito giornalistico, per dedicarsi poi alla scrittura e diventare uno dei romanzieri più letti in tutto il mondo. Le storie raccontate nei suoi gialli sono divenute d’ispirazione per alcune serie televisive e trasposizioni cinematografiche.

Ken Follett, chi è: i passi della carriera professionale dello scrittore di grande successo

Nato a Cardiff nel 1949, Follett si laureò in Filosofia nel 1970 e avviò la propria carriera in ambito giornalistico, scrivendo sulle pagine del quotidiano gallese South Wales Echo, e lavorando successivamente per l’Evening News, il telegiornale di Londra. Divenne in seguito vice direttore dalla casa editrice londinese Everest Books. E fu in questo periodo che iniziò a scrivere i suoi primi romanzi, come Il mistero degli studi Kellerman e Lo scandalo Modigliani.

A queste prime opere, seguirono quelle più prettamente orientate al genere dello spionaggio, come La cruna dell’ago, L’uomo di Pietroburgo, Sulle ali delle aquile e Un letto da leoni.

Nel 1989 iniziò a scrivere romanzi di stampo storico, tra questi ricordiamo I pilastri della terra, al quale seguirà Mondo senza fine. Tra le opere di maggior successo, non si può inoltre non ricordare The Century Trilogy, che comprende La caduta dei giganti, L’inverno del mondo e I giorni dell’eternità.

Follett ha ricevuto anche alcuni importati premi, come l’Edgar Award, nella categoria Grand Master, nel 2013, per quanto prodotto nel corso della sua carriera, premio conferitogli dalla Mystery Writers of America. Ha inoltre raggiunto molte volte con i suoi romanzi la prima posizione del New York Times best-seller list.

La vita privata

Lo scrittore sposò nel 1968 la sua prima moglie, Mary, dalla quale ebbe il primo figlio, Emanuele. Naufragato il primo matrimonio, Ken Follett sposò successivamente, ovvero nel 1985, Barbara, la sua seconda moglie e attuale compagna di vita.

Tra le curiosità possiamo annoverare la grande passione che Follett nutre per Shakespeare e le sue opere e il suo amore per la musica. Lo scrittore infatti suona il basso nella sua band, Damn Right I Got the Blues.