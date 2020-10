Federico Lauri gay? Il parrucchiere dei vip rompe il silenzio

Hair stylist tra i più famosi d’Italia, Federico Lauri è spesso al centro delle cronache rosa e una delle domande più ricorrenti è quale sia il suo orientamento sessuale. Ecco la sua risposta.

Lo stereotipo del parrucchiere come persona omosessuale è duro a morire. Lo sa bene Federico Lauri, oggetto di curiosità morbose sui suoi gusti sotto le lenzuola (e non solo). Tanto che lui stesso ha ora deciso di rompere il silenzio, dimostrando che quello stereotipo può definitivamente tramontare.

La confessione di Federico Lauri

Federico Lauri, creatore del fortunato brand “Federico Fashion Style” con negozi a Roma e Milano, è il parrucchiere dei vip per antonomasia. Il 30enne di Anzio è stato anche il protagonista del programma di Real Time Il Salone Delle Meraviglie dove ha fatto conoscere le sue originalissime tecniche e acconciature, dalle schiariture con i palloncini ad elio fino alle tinture con la Nutella alla maschera al mentolo.

L’hair stylist fa tuttavia parlare di sé anche per un altro motivo: molti si chiedono su Facebook e Instagram quale sia il suo orientamento sessuale. Il Nostro è felicemente fidanzato da oltre dieci anni con una donna che gli ha anche dato una figlia, ma tant’è. Stanco delle tante, troppe indiscrezioni infondate sul suo conto, il parrucchiere ha deciso di fare chiarezza al riguardo una volta per tutte: “Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano. Non sono gay, ho una figlia e una compagna. Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”. Basterà a convincere gli scettici?

EDS