Curiosità Federico Fashion Style moglie, il parrucchiere dei vip ha una compagna di vita bellissima. Cosa sappiamo sul conto di lei.

Per Federico Fashion Style moglie e figlia rappresentano le cose più importanti che ci siano, e che rendono unica la sua vita. Il parrucchiere dei vip, al secolo Federico Lauri, nel corso degli anni si è imposto come l’hair stylist di fiducia per molti elementi del mondo dello spettacolo. Lui ha 31 anni, è originario di Anzio, in provincia di Roma, e nonostante la giovane età intrattiene una relazione con la sua compagna Letizia sin dal lontano 2006.

Entrambi non avevano ancora 18 anni quando si conobbero e lui ha dichiarato anche che la sua partner non era parrucchiera ma lo è diventato appositamente per vedere lui e passare più tempo insieme. Da quanto ne sappiamo, Federico Fashion Style e sua moglie si conoscono sin dal 2006. Lei ha studiato moda in un istituto di Nettuno, sempre in provincia di Roma. Il loro fidanzamento è stato lungo ed è culminato nel matrimonio nel 2013. Poi nel 2017 Letizia ha dato alla luce la figlioletta Sophie Maelle, che ha come madrina di battesimo la ‘Valeriona Nazionale’, Valeria Marini. L’apprezzatissimo parrucchiere dei vip ha dichiarato che lavora tantissimo allo scopo principale di garantire benessere assoluto a moglie e figli.

Federico Fashion Style moglie, chi è la sua Letizia

Lui lo abbiamo visto anche nella trasmissione ‘Il Salone delle Meraviglie’ nel quale si destreggia tra questa e quella acconciatura nelle quali sa fare sfoggio del suo know how. Sophie Maelle è venuta al mondo tramite fecondazione assistita a causa di una malattia che aveva colpito lui e che gli aveva impedito di potere contribuire al concepimento dei figli in maniera tradizionale. Oggi, come ieri e domani, tutti loro rappresentano una famiglia felicissima.

