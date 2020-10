Estrazione Million Day 4 ottobre 2020: diretta oggi numeri

Million Day 4 ottobre 2020. A partire dalle ore 19.00, con la nuova estrazione, scopriremo in diretta live la combinazione vincente e i numeri fortunati di questa domenica.





Si conclude oggi il primo weekend del mese di ottobre con il Million Day, il gioco che ogni giorno mette in palio un milione di euro per il fortunato giocatore che riuscirà ad indovinare la combinazione vincente estratta. Ovvero la serie di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Durante lo scorso mese di settembre, sono stati 3 i giocatori che sono riusciti ad aggiudicarsi l’ambitissimo premio. L’ultimo giocatore ad aver vinto il premio milionario è stato lo scorso 24 settembre un cittadino di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. La Toscana riesce in questo modo ad aggiudicarsi per due volte consecutive il premio milionario.

123 sono invece complessivamente tutti coloro che sono diventati milionari grazie a questo gioco da quando questo ha preso il via. Nel mese di agosto la Dea Bendata ha invece baciato 5 fortunati giocatori. Scopriremo anche oggi, a partire dalle 19.00, se qualcuno avrà indovinato la combinazione vincente estratta, aggiudicandosi così l’ambitissimo premio milionario.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti





Tenendo in considerazione quanto evidenziato dalle ultime statistiche, risulterebbero più ritardatari, nel corso delle ultime estrazioni, il 25, il 13 e il 41. Sarebbero al contrario più frequenti, tra tutti i numeri estratti ultimamente, il 40, il 31 e il 10.

Million Day 4 ottobre 2020: diretta estrazione

Tutto è ormai pronto per conoscere insieme quali saranno i 5 numeri fortunati estratti questa domenica e che potranno regalare ad un fortunato giocatore il sogno di divenire milionario. Grandissima è l’attesa della diretta live per scoprire insieme quali saranno i numeri vincenti di oggi.