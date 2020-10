Donatella Milani ha raccontato il dramma che l’ha costretta ad essere lontana dalle scene televisive e musicali per tanto tempo.

Donatella Milani è una delle cantanti italiane più conosciute ed ospitate nei programmi televisivi. Da quando ha litigato con la collega Donatella Rettore durante la trasmissione “Ora O Mai Più“, però, ha ricevuto pesanti critiche dal pubblico e dagli altri personaggi del mondo dello spettacolo.

La cantante è stata al centro del gossip a causa del suo attacco, da molti definito un accanimento gratuito, nei confronti di Donatella Rettore. Da poco Donatella Milani ha scelto di condividere a cuore aperto il dramma che l’ha costretta a stare lontana dalle scene per anni e che le ha causato anche di cadere in depressione. A causa di un inoperabile problema alle corde vocali, la cantante ha perso la voce e non è stata in grado di cantare per molto tempo: “All’improvviso la voce mi va via completamente a causa di un problema serio alle corde vocali“.

Donatella Milani e la malattia inoperabile

Donatella Milani è rimasta tre anni senza voce ed è caduta in depressione. La cantante ha spiegato a che la causa dei terribili noduli alle corde vocali sono stati causati dalla mancanza di preparazione professionale al canto, e dagli sforzi continui durante la sua scalata al successo. “Era un problema che non si poteva operare, non era facile“, ha rivelato. Ciò nonostante, la sua confessione non ha addolcito gli animi dei suoi colleghi e del pubblico a casa, che le ha riservato numerose critiche. La cantante però ora sembra essere guarita e sarà in grado di dedicarsi al suo lavoro di sempre nel miglior modo possibile.

