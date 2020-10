Vittorio Mezzogiorno, il tumore e la morte a soli 52 anni: la sua storia

Vittorio Mezzogiorno, chi era il padre dell’attrice Giovanna Mezzogiorno: tutto quello che sappiamo sulla vita familiare dell’attore.

Vittorio Mezzogiorno, sposato con Cecilia Sacchi, è il padre della celebre attrice italiana Giovanna Mezzogiorno. La donna è a tutti gli effetti nata a cresciuta in un famiglia d’artisti, dal momento che entrambi i genitori erano a loro volta attori. Vittorio Mezzogiorno è improvvisamente morto il 7 gennaio del 1994, per un collasso cardiaco. In una vecchia intervista, anni fa, Giovanna Mezzogiorno ha ricordato il padre raccontando: “Viaggiava molto, mentre io ero a casa con la mamma. Ricordo un padre assente. Forse chi ne ha sofferto di più è stata mia madre. Il loro fu un grande amore. Però, è stato complicato… una storia piena di momenti molto drammatici, di separazioni, di lontananze. La mia adolescenza è stata difficile perché avvertivo le loro difficoltà e ne soffrivo”.

Vittorio Mezzogiorno: vita privata e carriera

Vittorio Mezzogiorno è nato nel 1941 a Cercola, in provincia di Napoli, e si è avvicinato per la prima volta al mondo dell’arte quando era molto giovane, grazie anche all’influenza del fratello maggiore Vincenzo. Cecilia Sacchi l’ha incontrata per la prima volta nel 1969, e ben presto il rapporto lavorativo è sfociato in qualcosa di più. I due si sono innamorati e poi sposati il 14 ottobre del 1972. Due anni dopo è nata la prima figlia della coppia, Giovanna. Vittorio all’inizio della sua carriera ha lavorato principalmente in teatro: prima con Lauretta Masiero e i fratelli Aldo Giuffré e Carlo Giuffré, poi è approdato in tv lavorando alla serie “Le avventure di Laura Storm” con Lauretta Masiero e successivamente allo sceneggiato televisivo “La fiera della vanità”. La carriera di Mezzogiorno ha preso il volo negli anni ’70 e ’80, quando ha recitato prima ne “Il giocattolo” e poi nel film “Tre fratelli”, vincendo due Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista e miglior attore. Negli stessi anni l’attore ha recitato in “La piovra 5” e “La Piovra 6”.

