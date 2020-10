Giovanna Mezzogiorno, chi era la madre Cecilia Sacchi: la sua storia

Cecilia Sacchi, cosa sappiamo sulla madre di Giovanna Mezzogiorno. Anche lei attrice, è morta dieci anni fa dopo una lunga malattia.

Cecilia Sacchi, mamma di Giovanna Mezzogiorno, è stata anche lei, come la figlia, una brava e importante attrice italiana. Ha lavorato in televisione alla conduzione del programma per i bambini “Giocagiò”, e in alcuni altri lavori prodotti da Lucio Ardenzi. Cecilia Sacchi ha recitato al fianco di attori famosissimi, fra cui anche Domenico Modugno. Cecilia ha recitato anche nella pièce di Maurizio Costanzo “Vuoti a perdere”.

Cecilia Sacchi: vita privata

Cecilia Sacchi era figlia del critico cinematografico Filippo Sacchi e di Josepha Gianzana (zia di Giangiacomo Feltrinelli). Ha sposato l’attore Vittorio Mezzogiorno, da cui ha avuto Giovanna. Dopo il primo incontro con il futuro marito, avvenuto nel 1969 al Teatro Greco di Segesta, e la nascita della figlia, nel 1974 Cecilia ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. È morta il 29 ottobre 2010, dopo una lunga ed estenuante malattia. Le sue ceneri riposano oggi insieme a quelle del marito, nel cimitero di Griante, sul Lago di Como. Proprio a Griante la famiglia possedeva una villa, ereditata dal nonno materno: il banchiere Mino Gianzana. Nello stesso cimitero sono sepolti tutti i parenti della famiglia Sacchi.

