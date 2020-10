Giovanna Mezzogiorno, chi è il marito Alessio Federico Fugolo

Alessio Federico Fugolo, ecco chi è e cosa sappiamo sul marito di Giovanna Mezzogiorno. La sua vita privata lontano dai riflettori sembra essere top secret.

Alessio Fugolo è l’amore della vita, nonché marito, dell’attrice Giovanna Mezzogiorno. Anche lui, come lei, lavora nel mondo cinematografico, ma non ama mettersi in mostra. Fugolo lavora come macchinista, e sembra che non abbia nessun profilo social ufficiale: su Internet le uniche foto in cui appare sono quelle dei red carpet a cui ha partecipato con la moglie. Ecco cosa sappiamo di lui!

Alessio Federico Fugolo: la vita con Giovanna Mezzogiorno

Alessio Federico Fugolo è nato nel 1979 in Piemonte. Il giorno del suo compleanno è un segreto, così come gran parte della sua vita privata. Sicuramente sappiamo che Alessio ha conosciuto Giovanna Mezzogiorno grazie al suo lavoro nel mondo del cinema: è riuscito a conquistarla e a renderla la donna della sua vita, si sono sposati e non si sono mai lasciati. Pare che Alessio e Giovanna si siano conosciuti sul set di “Vincere”, film diretto da Marco Bellocchio; il loro primo viaggio insieme è stato in America, proprio in occasione della presentazione del film, e al ritorno si sono mostrati più innamorati che mai. Nel 2009 si sono sposati a Grinate, sul Lago di Como, e nel 2011 sono diventati genitori di due gemelli: Zeno e Leone. Giovanna Mezzogiorno si è trasferita in Piemonte dopo aver conosciuto Fugolo: i due hanno deciso di comprare casa e mettere su famiglia a Torino, ma non sappiamo se la famiglia abita in centro città o in collina.

