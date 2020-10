Aurora Ramazzotti furiosa: “Questo non posso accettarlo, adesso basta”

Aurora Ramazzotti furiosa: “Questo non posso accettarlo”. E’ questo lo sfogo durissimo della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Così arrabbiata non l’avevamo mai vista. Aurora Ramazzotti, figlia d’arte che ha già dimostrato ampiamente di meritare il palcoscenico, ha deciso di dire basta a tutta la cattiveria.

In un’intervista concessa al settimanale Voi la Ramazzotti ha mostrato di aver raggiunto un punto di non ritorno rispetto alle tante e troppe critiche ricevute spesso senza alcun fondamento.

Aurora Ramazzotti, le dure parole

Le parole di Aurora sono tanto dure quanto chiare: “Sono abituata alle critiche e le ho sempre accettate, però non accetto la cattiveria gratuita, il body shaming e lo sminuire le altre persone solo perché ci si sente in dovere di farlo. Quello no, proprio non mi piace”.

La figlia di Michelle spesso si è trovata ad essere paragonata alla madre e per lei non è stato di certo semplice affrontare la cosa: “Da fuori sembro molto più forte di quanto non sia davvero” spiega la Ramazzotti.