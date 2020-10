Adua Del Vesco: scioccanti rivelazioni al Grande Fratello Vip

Adua Del Vesco è al momento nell’occhio del ciclone. La ragazza ha infatti parlato a ruota libera durante la diretta di Alfonso Signorini.

Sono attimi di attesa per i fan del Grande Fratello Vip. A quanto pare, la puntata di domani, lunedì 5 Ottobre 2020, ha in serbo per il pubblico scioccanti e interessanti rivelazioni. A parlare, questa volta, è stata Adua Del Vesco, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme in anticipo le parole della bellissima attrice siciliana.

Quelle della Del Vesco sono state rivelazioni importanti, ma l’attrice è pronta ad accettarne tutte le conseguenze. Molto probabilmente il discorso intavolato dalla 25enne riguarderà anche l’ex fidanzato Massimiliano Morra. Insomma, la prossima puntata del GFV si preannuncia colma di colpi di scena.

Adua e Massimiliano sono stati insieme per un po’ di tempo. Apparentemente affiatati, i due hanno iniziato sin da subito a mostrare i primi cenni di allontanamento. Contraddizioni, dubbi, e litigi hanno irreversibilmente segnato la loro storia, che si è inevitabilmente conclusa. L’ex coppia non è stata chiara nemmeno per quel che riguarda i tempi di frequentazione: Morra ha dichiarato al GF di aver amato la ragazza per circa un anno, mentre in una vecchia intervista ha raccontato di essere stato con lei per ben tre anni. Molte indiscrezioni mormorano ancora oggi che la loro storia sia stata pura e semplice finzione.

Dunque, stando alle rivelazioni che la Del Vesco ha fatto durante un momento di sfogo davanti a Dayane Mello e Matilde Brandi, la ragazza ha finalmente raccontato tutto ciò che teneva nascosto da tempo. “Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop“, ha dichiarato la ragazza. “Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni agli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri”. Poi ha continuato: “Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me”.

Adua Del Vesco, rivelazioni: “Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo”

Adua Del Vesco ha messo un po’ di pepe alla prossima puntata del Grande Fratello Vip. A quanto pare la ragazza si è lasciata andare ad importanti rivelazioni, che avranno senza dubbio il loro peso, e che sicuramente riguarderanno l’ex fidanzato Massimiliano Morra. Stufa delle menzogne e stanca di trascinarsi dietro dolore e sofferenze, Adua ha finalmente parlato. “Lunedì dirò tutto“, ha ammesso la ragazza. “Lui ci resterà malissimo“.