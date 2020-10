Uomini e Donne, anticipazioni: il bacio passionale di Gemma

La Dama Gemma Galgani ha suscitato di nuovo scalpore. A quanto pare se ne vedranno delle belle nella prossima puntata di Uomini e Donne.

Una delle Dame più famose e conosciute all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, Uomini e Donne, è tornata ad attirare tutte le attenzioni su di sé. Stiamo parlando di niente meno che Gemma Galgani. Stando alle anticipazioni di oggi, 3 Ottobre 2020, durante la messa in onda del prossimo episodio, ne vedremo proprio delle belle.

Gemma Galgani è tornata sotto la luce dei riflettori. Questa volta la motivazione riguarda anche il corteggiatore Biagio. Il trono Over è dunque nell’occhio del ciclone, e tutti i telespettatori non aspettano altro che scoprire quello che è successo tra i due.

Fuochi d’artificio tra Gemma e Biagio. Proprio così, stando alle anticipazioni di oggi, i due hanno trascorso alcuni piccantissimi attimi insieme. Pare proprio sia finalmente scattato un bacio. No, non si tratta di un ‘bacio umido’, come spesso li definisce Gemma durante le puntate, ma di un autentico e passionale bacio. La Dama ha raccontato che avrebbe preferito qualcosa di più romantico, ma si è comunque dichiarata felice.

La gioia della Galgani è stata però presto smorzata da Maria. La donna ha infatti asserito che Biagio sarebbe dovuto uscire con lei ieri sera anziché con Gemma, e che i piani sono cambiati all’ultimo a causa di un suo impegno, un compleanno. In mezzo alla lite che è in seguito scaturita tra le due donne, Biagio ha optato per n cambio d’aria, chiamando a ballare con sé nessuna delle due, ma Sabina, sperando di poter uscire con lei prossimamente.

Uomini e Donne: anticipazioni sul trono classico

Il trono Over non è l’unico ad aver attirato l’attenzione oggi, 3 Ottobre 2020. Oltre al bacio tra Gemma e Biagio, ci sono molte altre novità ad infiammare il trono classico. Gianluca, uscito in esterna con una nuova ragazza, sembrerebbe essere stato definito da quest’ultima ‘troppo narciso‘. Davide, suscitando la rabbia di Beatrice, ha deciso di portare in esterna Rossana. I due si sono trovati molto bene insieme, a tal punto che il ragazzo è addirittura riuscito ad aprirsi con lei, confidandole alcuni segreti sul proprio passato e sulla propria famiglia. Sophie parrebbe invece aver optato per eliminare il concorrente Alessandro.