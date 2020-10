Udinese Roma Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Udinese e Roma è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna il campionato anche oggi e nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, stasera alle 20.45 scendono in campo le formazioni di Udinese e Roma, che finora non hanno avuto una partenza brillante.

Leggi anche –> Juventus Napoli, vigilia si accende: 2 positivi nello staff bianconero

Il match che si gioca stasera è su DAZN e vede davanti due squadre con una tradizione importante, ma che sono alla ricerca di punti. I padroni di casa hanno infatti perso entrambe le partite giocate, gli ospiti hanno raccolto appena un punto grazie al pareggio interno con la Juventus.

Leggi anche –> Napoli, assenza pesante: Elmas positivo al Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Udinese Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Dacia Arena di Udine è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Udinese Roma su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.

Sono in tutto 92 i precedenti tra queste due squadre in Serie A e la Roma conduce con 47 vittorie contro le 22 degli avversari. Se invece si considerano soltanto le partite giocate in Friuli, la situazione è diversa: 15 le vittorie dell’Udinese contro le 20 fatte registrare in trasferta dai giallorossi.

Udinese Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Gotti e Fonseca stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Dacia Arena:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; N.Molina, De Paul, Arslan, Coulibaly, Ouwejan; Nestorovski, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Lo.Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.