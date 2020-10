Sassuolo Crotone Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Sassuolo e Crotone è l’anticipo della terza giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con la terza giornata di campionato che si apre oggi e si prevede davvero ricca di sorprese, dopo il rinvio della partita tra Genoa e Torino. Oggi pomeriggio alle ore 15.00 si affrontano in un match davvero interessante le compagini di Sassuolo e Crotone.

Le due squadre hanno sicuramente obiettivi diversi: i padroni di casa non smetteranno anche quest’anno di sognare l’Europa, gli ospiti puntano a salvarsi e lo faranno sin da oggi, dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in campionato.

Precedenti di Sassuolo Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo e il Crotone è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di un confronto con davvero pochi precedenti, appena 12, tra le due squadre, tra i vari campionati professionistici. Il bilancio generale è di 7 vittorie neroverdi, 3 dei pitagorici e 2 pareggi. Se si guarda ai precedenti in casa del Sassuolo, la squadra emiliana ha fatto sei su sei, con almeno due gol segnati a partita e appena tre subiti in totale.

Sassuolo Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Stroppa hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G.Ferrari, Toljan; Locatelli, Bourabia; D.Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; S. Molina, Crociata, Cigarini, Zanellato, Reca; Simy, Messias.