La vita privata di Roberto Vecchioni: chi è Daria Colombo, moglie del cantautore, cosa sapere su di lei e sul suo impegno.

Classe 1955, Daria Colombo, veronese di nascita e laureata in lettere moderne presso l’Università di Padova, si appassiona alla storia del teatro e giovanissima collabora con alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano. Tra questi, ci sono Florestano Vancini, Pasquale Festa Campanile, Giancarlo Nicotra, Adriano Celentano.

Scenografa e designer di interni, diventa art director per le principali case discografiche del nostro Paese. Tra queste, ci sono EMI, Polygram, Sony Music e Universal Records. Da qui nasce l’incontro della sua vita con Roberto Vecchioni, che sposa da lì a poco. Nel frattempo, collabora con alcuni tra i più importanti quotidiani italiani, a partire dal Corriere della Sera.

Chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni

Avvia anche una fitta collaborazione con la Rai e partecipa alla realizzazione di vari programmi. Tra questi, c’è “I Grandi processi” con Sandro Curzi e Franca Leosini. Figlia dell’ex democristiano Vittorino Colombo, Daria Colombo è anche una nota attivista: nel 2001, con alcuni amici, diventa l’ideatrice del Movimento dei Girotondi, che guarda al centrosinistra in maniera critica e attacca il berlusconismo. Negli anni è in prima linea in Kenya e per aiutare i bambini di strada.

Resta comunque sempre al fianco del cantautore, come amministratore delegato della società che gestisce i suoi interessi. Una decina di anni fa, è uscito “Meglio dirselo”, il suo primo romanzo, per la casa editrice Rizzoli. L’anno dopo, il cantautore Roberto Vecchioni, dal palco dell’Ariston, dedica alla moglie la vittoria del Festival di Sanremo, con la canzone ‘Chiamami ancora amore’. La coppia ha tre figli, il più giovane dei quali, Edoardo, è affetto da sclerosi multipla.