Quando Roberto Giacobbo vinse 14 milioni al quiz di Mike Bongiorno – VIDEO. Nessuno lo sapeva, ma il noto conduttore e giornalista è stato un concorrente dei quiz del mitico Mike.

Roberto Giacobbo, giornalista scientifico, divulgatore e conduttore per tanti anni in Rai e ora a Mediaset, è stato ospite di Verissimo. Qui Silvia Toffanin ha svelato un dettaglio del suo passato molto divertente e curioso.

Giacobbo infatti è stato un concorrente del programma di Mike Bongiorno Bis. Non solo ha partecipato, ma ha anche vinto diverse puntate arrivando ad un montepremi di 13 milioni di Lire con i quali ha raccontato si comprò una moto.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA PARTECIPAZIONE DI GIACOBBO AL PROGRAMMA BIS

A proposito della sua esperienza con Mike all’età di 21 anni ha spiegato in una recente intervista: “Avevo partecipato come concorrente vincendo 13 milioni di lire in buoni spesa. Quelli per i beni alimentari li avevo dati tutti a mamma. Gli altri li avevo utilizzati e in parte barattati con altre cose, tra cui una moto usata”.

E quella moto fu fondamentale per permettergli di partecipare al suo primo provino: “Durante il liceo avevo già cominciato a fare radio, e dopo il diploma scoprii che c’era un concorso a Radio Monte Carlo. Così, di nascosto dai miei, ci andai in giornata con la moto che mi ero comprato grazie a Bis. Il provino andò bene, anche se non vinsi. Però, tornato a Roma, iniziai a lavorare in una radio locale. Poi a 20 anni mandai un provino a Rds e ci sono rimasto 14 anni. Grazie alla radio, a 28 anni, ho comprato casa. Ho iniziato a scrivere programmi per la tv tra cui Ciao Italia su Raiuno. Poi sono entrato nella tv dei ragazzi e sono stato autore di Big, condotto da Carlo Conti anche lui agli inizi”.