Marano, scontro frontale tra un’auto e un bus: morta una donna

A Marano di Mira, in data odierna, è avvenuto uno scontro frontale tra un’automobile e un bus. Oltre quattro i feriti e un decesso.

Intorno alle 12:20 di oggi, sabato 3 ottobre 2020, a Marano di Mira, in provincia di Venezia, c’è stato un tragico incidente. Si sono scontrate frontalmente un’automobile, una Fiat Bravo, con un bus di linea della ACTV.

Nello scontro frontale tra l’automobile e il bus di linea è deceduta la conducente dell’autovettura, una giovane di 22 anni. Per lei, nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, non c’è stato niente da fare ed è stata dichiarata morta dal medico del SUEM. I pompieri sono accorsi dal locale distaccamento, hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e hanno estratto il conducente del bus che era rimasto incastrato. I quattro feriti sono stati, invece, stabilizzati e trasferiti in ospedale dalle diverse ambulanze arrivate sul posto. Attualmente sono in corso i rilievi da parte delle forze della Polizia per determinare le cause del sinistro.

