La trasmissione condotta da Flavio Insinna, L’Eredità oggi non va in onda: quando tornerà il quiz show e il motivo della sospensione.

Si chiama Viola ed è di Impruneta comune italiano della città metropolitana di Firenze, ma è nata a Fiesole, la nuova campionessa del quiz show ‘L’Eredità’. La donna è sposata con Giovanni ed ha un figlio Emiliano di due anni. Oltre ad aver conquistato il titolo di campionessa, è la prima ad aver indovinato la parola misteriosa della Ghigliottina.

Leggi anche –> L’eredità, le anticipazioni del 28 settembre 2020: le novità

Viola tornerà adesso domenica per difendere il titolo e soprattutto provare ad aumentare il suo gruzzoletto. Oggi invece la popolare trasmissione condotta da Flavio Insinna non andrà in onda. Lo ha comunicato lo stesso conduttore ieri in chiusura di puntata. La scelta di sospendere il programma per una sera è nobile.

Leggi anche –> Andrea Saccone torna a L’Eredità: 2 anni fa, l’abbraccio con Fabrizio Frizzi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Perché oggi L’Eredità non andrà in onda?

Infatti, questa sera il quiz show più longevo della tv italiana non andrà in onda per dare appuntamento a un evento davvero importante, mandato in onda su Raiuno a partire dalle ore 18.45. Oggi infatti si apriranno ufficialmente le celebrazioni per il 700esimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna il 14 settembre 1321. L’evento inaugurale è un concerto che avrà luogo nel cortile d’onore del Quirinale.

L’evento di oggi si tiene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma non solo: al suo fianco ci saranno tutte le più alte cariche dello Stato. Sul podio oggi ci sarà l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, diretta dal Maestro Riccardo Nuti, insieme al Coro dell’Accademia Nazionale d Santa Cecilia. Tra i brani proposti le Laudi alla Vergine Maria per coro femminile di Giuseppe Verdi, tratte dal Canto XXXIII del Paradiso di Dante. Previsto l’intervento della soprano Rosa Feola.