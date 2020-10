Juventus-Napoli, gli azzurri non partono: si va verso il rinvio

Non si giocherà Juventus-Napoli: l’annuncio della Lega Calcio dovrebbe arrivare a breve. L’Asl ha bloccato la partenza degli azzurri

Una situazione davvero incredibile. Il Napoli non è partito alla volta di Torino per il big-match di giornata contro la Juventus, in programma domenica 4 ottobre. La decisione è arrivata dall’Asl dopo le positività riscontrate nelle ultime ore nei due giocatori azzurri Zielinski e Elmas. Così la scelta della Regione Campania è stata chiarissima: ai calciatori e allo staff azzurro non è stato permesso di lasciare la Regione e così domani non ci sarà alcuna partita di campionato. Inoltre, nella giornata di lunedì verranno effettuati altri tamponi come svelato dal portale Ilnapolista.

Juventus-Napoli, la situazione: il caos

L’allarme è nato dopo i 22 contagiati da parte del Genoa dopo la sfida di domenica scorsa al San Paolo. In serata anche la Juventus ha diramato un comunicato ufficiale svelando la presenza di due contagiati nello staff con i bianconeri che si trovano in isolamento fiduciario. Una situazione davvero paradossale che sta scatenando il caos sui social. Tante le polemiche innescate con un precedente davvero incredibile: l’annuncio ufficiale della Lega Calcio tarda ad arrivare, ma a breve ci sarà un comunicato per svelare le ultime ore davvero frenetiche.