Juventus-Napoli, il comunicato: “La squadra scenderà in campo”

Dietrofront per Juventus-Napoli. Il club bianconero ha comunicato la presenza per la sfida in programma domenica 4 ottobre: i dettagli

Un caos davvero incredibile. Quello che sta succedendo nelle ultime ore è senza precedenti. Prima l’Asl ha bloccato la partenza del Napoli per la sfida contro la Juventus, in programma domenica 4 ottobre all’Allianz, ma pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

Leggi anche —> Caso Genoa, l’opinione di Galli: “Possibile che i risultati dei test non siano corretti”

Leggi anche —> Genoa, ancora contagi: Mattia Destro ha il Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI