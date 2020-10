Giulio Golia sta male, l’annuncio in un video: le sue condizioni

L’inviato delle Iene Giulio Golia è risultato positivo al tampone per Coronavirus. L’annuncio su Facebook, ecco come sta.

L’inviato de Le Iene Giulio Golia è risultato positivo al tampone per Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso poco fa tramite un video pubblicato su Facebook e Instagram, in cui ha avvisato i followers e il pubblico del programma: “Buongiorno a tutti. Purtroppo ho scoperto di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus, sono corso a fare un tampone e ho avuto il responso: sono positivo anche io. Sto bene, ho un leggero mal di testa, ma per ora mi sento abbastanza bene. Sono ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata delle Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati”. Secondo quanto detto, Giulio sarebbe asintomatico e le sue condizioni stabili e non a rischio.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Roberto Giacobbo ricoverato in Rianimazione, a un passo dalla morte

Giulio Golia ha il Coronavirus, l’annuncio sui social

Giulio Golia doveva essere in studio giovedì prossimo con i colleghi Matteo Viviani e Filippo Roma, ma ovviamente non ci sarà e Le Iene inizieranno senza di lui. Quest’anno il programma andrà in onda due volte a settimana: il martedì con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band, e il giovedì con un trio alternato: quello maschile composto da Golia, Viviani e Roma, e quello femminile con Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. La redazione del programma spera di poter risolvere il problema causato dall’assenza di Golia facendo partire subito le tre conduttrici, mentre per la settimana successiva probabilmente Giulio sarà sostituito con un altro conduttore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!