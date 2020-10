Fabio Canino è fidanzato? La verità sulla sua vita privata

Fabio Canino è sicuramente il conduttore gay più famoso d’Italia. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulla sua vita sentimentale.

Fabio Canino è uno dei personaggi più conosciuti e amati del piccolo schermo. Con la sua simpatia, la sua spontaneità e il suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che lo seguono con grande affetto. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Leggi anche –> Chi è Fabio Canino: età, fidanzato, vita privata e carriera

Leggi anche –> Fabio Canino, quella lite furibonda con la Di Girolamo: “Ti querelo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per chi batte il cuore di Fabio Canino

Fabio Canino si è raccontato a cuore aperto nel libro Le parole che mancano al cuore, dove descrive in tutte le sue sfaccettature una storia d’amore tra due calciatori. L’argomento dell’omosessualità gli è particolarmente caro e vicino, avendo lui dichiarato di essere gay. Tuttavia – almeno finora – non ha mai rivelato se nella sua vita ci sia un compagno o meno. Ufficialmente, dunque, il famoso conduttore non è fidanzato, e non si sa se abbia avuto delle relazioni importanti in passato. Certo è invece che Fabio Canino è impegnato su temi di carattere sociale e LGBT. Per il resto, ha affermato di non aver avuto alcun problema nel portare alla luce la sua omosessualità e parlare in pubblico, ma di aver temuto per eventuali risvolti professionali negativi (che a quanto risulta non si sono però verificati).

Tempo fa a chi gli aveva domandato se nella sua vita ci fosse un altro uomo aveva risposto: “Quando lo troverò, troverò un badante e non un fidanzato. Forse faccio fatica perché mi sento ancora un ragazzino insicuro”. Quanto ai sogni di paternità, “alla mia età è un po’ tardi. Oggi forse mi sentirei più un nonno che un papà, però, mi sarebbe piaciuto tantissimo. E così mi diverto a coccolare tutti i figli dei mie amici: mi piace portarli al cinema oppure andare con loro teatro. Sarei un bravo papà, però, il mestiere di padre non è per niente semplice. Sarei stato molto complice di mio figlio, l’avrei viziato un po’…”.

Leggi anche –> Ballando con le stelle, Fabio Canino: “Suor Cristina stava male”

EDS