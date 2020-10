Elettra Lamborghini, chi è la mamma Luisa: età, foto, carriera

Scopriamo chi è la mamma di Elettra Lamborghini: tutto su Luisa Peterlongo la prima e più grande estimatrice della cantante.

Se Elettra Lamborghini oggi è una delle cantanti più ascoltate e seguite in Italia, parte del merito è sicuramente della mamma Luisa Peterlongo. La donna, sposata ormai da decenni con Tonino, il figlio di Ferruccio Lamborghini, ha infatti assecondato ed incoraggiato tutte le aspirazioni della figlia, spingendola a diventare ciò che desiderava. A mamma Luisa, elettra deve anche il suo bell’aspetto ed i bellissimi occhi azzurri. Le due, assieme, sembrano due gocce d’acqua e potrebbero essere scambiate anche per sorelle.

Mamma presente e amorevole, Luisa è da sempre molto legata ai propri figli (oltre ad Elettra ne ha avuti altri quattro: Ginevra, Lucrezia, Flaminia e Ferruccio). A dichiararlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a ‘Gente‘. In quella occasione ha anche parlato del carattere e della personalità della figlia: “Mia figlia è un’anima pura , l’immagine sopra le righe che voi vedete non corrisponde alla realtà. Elettra odia le lingue cattive e ha un forte senso della giustizia”.

Elettra Lamborghini ed il ruolo di mamma Luisa nelle sue scelte estetiche

Il supporto di mamma Luisa non è mancato nemmeno quando la figlia ha deciso di effettuare qualche ritocco estetico. La donna ha approvato che Elettra facesse il primo tatuaggio e l’ha persino accompagnata a farlo, ma probabilmente avrebbe preferito che non si fosse lasciata prendere la mano: “Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima, queste cose sono dettate dalla follia giovanile poi passano. Mi ha confessato di volersi disfare di molti dei tatuaggi fatti in questi anni”. Mamma Luisa non si è opposta nemmeno quando la figlia le ha confidato la voglia di rifarsi il seno. Sulla chirurgia estetica, però, la donna ha posto un veto: “Sono per la libertà, e di questa cosa ne abbiamo parlato a lungo. Le ho chiesto solo di non farsi toccare la faccia”.