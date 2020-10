Daniela Marzulli, chi è: tutto sulla moglie di Martin Castrogiovanni

Daniela Marzulli è l’affascinante bionda che ha rubato il cuore del rugbista Martin Castrogiovanni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Daniela Marzulli, 43 anni, mamma di uno splendido bimbo, è la donna che ha reso felice l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, giurandogli eterno amore. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Daniela Marzulli

Daniela Marzulli e Martin Castrogiovanni si sono finalmente sposati. Il conduttore di Tu sì que vales, tornato in onda da sabato 12 settembre in prima serata su Canale 5, ha pronunciato pochi giorni fa il fatidico sì. La donna che gli ha fatto perdere la testa (in senso buono) è Daniela Marzulli, ha 43 anni, addetta alle vendite della casa di moda Fendi. Bionda, vitale ed energica, Daniela Marzulli ha conosciuto l’ex rugbista lo scorso anno durante una cena con amici in comune. Tra i due sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine e un anno dopo il primo incontro sono convolati a nozze.

Madre di un bambino nato da una precedente relazione, Daniela Marzulli ha reso Martin Castrogiovanni “l’uomo più felice del mondo”, come ha ammesso lui stesso. Non meno romantica la dedica d’amore che lei gli ha dedicato di recente: “Mentre dormi ti proteggo. E ti sfioro con le dita. Ti respiro e ti trattengo per averti per sempre oltre il tempo di questo momento”. E vissero felici e contenti.

EDS