Coronavirus, Trump peggiora: decisive le prossime ore

Continua a preoccupare non poco la situazione del presidente Donald Trump come svelato dai media americani: nuovo bollettino in arrivo

La situazione per quanto riguarda il presidente Donald Trump non è delle migliori. Come svelato dai media americani con fonti anche molto vicine alla Casa Bianca svelano: “Le funzioni vitali del presidente Donald Trump sono state molto preoccupanti nelle ultime 24 ore e le prossime 48 ore saranno cruciali”. Poi dalla stampa locale si legge: “Non siamo ancora su una strada chiara per un pieno recupero”. Inizialmente nel primo bollettino si diceva che stesse molto bene: ora le dinamiche sarebbero cambiate improvvisamente.

Coronavirus, la situazione intorno a Trump

Inoltre, anche la Cnn ha rivelato che il presidente degli USA ha ricevuto ossigeno supplementare venerdì. Ora si aspetteranno le prossime ore per capire le sue condizioni con un possibile nuovo bollettino medico ufficiale. Infine, sono apparse diverse foto dei giorni scorsi alla Casa Bianca con tanti presenti senza mascherine. Lo stesso presidente degli Stati Uniti è stato ricoverato al Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central subito dopo la notizia della sua positività al Coronavirus.