Coronavirus, Napoli: tamponi negativi, pronti per sfida a Juventus

Allerta Coronavirus anche per il Napoli: tutti i tamponi sono risultati oggi negativi, pronti per sfida a Juventus.

Sono tutti negativi i tamponi effettuati ai giocatori e staff del Napoli: l’attesa è ora per gli ultimi quattro tamponi, il cui risultato dovrebbe essere pronto più tardi. Ma per la squadra lo spauracchio di dover giocare a ranghi ridotti la sfida contro la Juventus sembra ora sempre più lontano.

“Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi”, si legge in un comunicato emesso dal Napoli pochissimi minuti fa. Sono saliti intanto a 23 in tutto i tesserati del Genoa positivi al Coronavirus.

Caso tamponi Coronavirus: il Napoli resta con Zielinski indisponibile

Come noto, il Napoli è sceso in campo prima che scoppiasse il caso dei positivi al tampone Coronavirus tra le file del Grifone proprio contro i genoani. Ieri erano emerso due casi di positivi al tampone anche tra i partenopei. Sono un collaboratore e il calciatore Piotr Zielinski. L’altro positivo al Coronavirus è Giandomenico Costi, collaboratore del Napoli, ma non dirigente della società partenopea.

Dopo il rinvio della partita tra Genoa e Torino, in programma oggi alle 18, la Lega Serie A ha deciso di adottare da adesso in poi le direttive previste dall’Uefa. Le norme prevedono infatti che se una squadra ha 12 giocatori disponibili e almeno un portiere possa scendere comunque in campo. Questo avrebbe potuto significare per il Napoli il rischio di dover giocare contro la Juventus con molti indisponibili in squadra: non è però avvenuto ciò, almeno così sembra.