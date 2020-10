Chi è Ferruccio Lamborghini junior? Ecco tutto quello che sappiamo sul bellissimo fratello di Elettra Lamborghini.

Ferruccio Lamborghini è nato il 9 gennaio 1991 a Bologna, e ha oggi 29 anni. E’ il primo dei cinque figli di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo; dopo di lui dalla coppia sono nate quattro femmine: Ginevra, Elettra, e le gemelle Flaminia e Lucrezia. Ferruccio lavora, ovviamente, nella storica azienda di famiglia, ma è anche un bravissimo e appassionato motociclista. Nel 2019 ha lanciato una collezione di orologi.

Ferruccio Lamborghini: carriera

Sappiamo che Ferruccio, grazie anche all’influenza del nonno, fin da piccolo è sempre stato attratto dal mondo dei motori. Crescendo ha iniziato a gareggiare in moto: nel 2007 ha esordito nel campionato italiano 125 GP, e ha partecipato a quattro corse in qualità di wildcard con Aprilia. Nel 2014 Lamborghini Jr è diventato pilota titolare nel CIV Supersport e, dopo una pausa durata pochi anni, nel 2019 è tornato a gareggiare nel CIV con il team Fullmoto Squadra Corse. Oltre a coltivare la sua grande passione per le moto, Ferruccio ha continuato a lavorare nell’azienda di famiglia, con la quale ha raggiunto traguardi molto importanti: a soli 24 anni, infatti, è entrato nel team Marketing, e nel 2016 è stato nominato vice-presidente della Tonino Lamborghini Spa. Nel 2018 ha assunto l’incarico di amministratore delegato. Al lavoro e alle moto Ferruccio aggiunge la passione per la moda, e nel 2019 ha lanciato la sua prima collezione di orologi.

Ferruccio Lamborghini: vita privata

Sulla vita sentimentale di Ferruccio Lamborghini non si sa nulla. Stando alle condivisioni sui social, fino a qualche anno fa il ragazzo era fidanzato con una coetanea, ma pare che si trattasse solo di un amore adolescenziale e che i due non stiano più insieme da un po’. Su Instagram, dove è seguito da circa 23mila follower, Ferruccio condivide fotografie delle sue principali passioni: il lavoro, le moto, i viaggi e i suoi adorati cani. Di fidanzate o fidanzati, però, non c’è traccia.

