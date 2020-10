Alberto Matano sotto attacco per il caso Cuccarini: parla il collega illustre

Maurizio Costanzo rompe il silenzio sulla “rottura” professionale tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini: ecco le sue parole.

A giudicare dagli ascolti, la formula della nuova edizione de La Vita in Diretta, con la conduzione in solitaria di Alberto Matano, si è rivelata un successo. La scelta del direttore di Rai1 Stefano Coletta di puntare sull’ex mezzobusto del Tg1 e “mollare” Lorella Cuccarini sembra decisamente vincente. Ma c’è chi non la pensa così. Tale signora Patrizia da Milano ha scritto alla rubrica che Maurizio Costanzo tiene sul settimanale Nuovo per manifestare il proprio scontento. Ma le è stato risposto per le rime.

L’assist di Maurizio Costanzo ad Alberto Matano

“Quanto è triste Alberto Matano! A La vita in diretta mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma” ha scritto la telespettatrice scontenta al settimanale Nuovo. La risposta di Maurizio Costanzo non si è fatta attendere: “Non sono affatto d’accordo con lei. E’ vero che il sorriso della Cuccarini e la sua presenza spezzavano il ritmo al programma, ma Alberto Matano è capace di gestire al meglio i temi più seri e delicati, oltre che quelli leggeri”. Poi la bordata finale: “Per sua fortuna, la televisione offre mille alternative”. Tradotto: se non le piace, cara signora Patrizia da Milano, cambi pure canale. Alberto Matano (che deve aver molto apprezzato un così autorevole assist) e tutti noi ce ne faremo senz’altro una ragione…

EDS