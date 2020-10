Ubaldo Pantani, perché è finita la storia durata 5 anni con Virginia Raffaele

Ubaldo Pantani è l’ex storico della comica Virginia Raffaele. I due hanno condiviso una storia d’amore di 5 anni, finita per motivi poco chiari.

Virginia Raffaele, comica nata e cresciuta a Roma in una famiglia circense, ormai ha chiuso la sua relazione con l’ex Ubaldo Pantani da qualche anno. La coppia di comici ha condiviso una lunga storia d’amore, durata quasi cinque anni, ma poi si sono separati.

Virginia Raffaele è nota al grande pubblico per le sue imitazioni di Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e altre donne del mondo dello showbiz, ed è stata lanciata dal programma “Quelli che il Calcio“, dove imitava proprio la showgirl argentina. Ha preso parte ad “Amici“, “Sanremo” e “Stasera Casa Mika“, per citare alcune delle trasmissioni dove è stata vista recentemente. In molto potrebbero conoscere anche il suo ex Ubaldo Pantani, nato a Cecina nel 1971, anche lui imitatore, comico ed attore. Ha esordito a “Macao” di Gianni Boncompagni nel 1997, per poi lavorare a “Convenscion” nel 2000, “Nessundorma“, condotto da Paola Cortellesi e dal 2004 ha lavorato come imitatore a “Mai dire…“, interpretando Gigi Buffon, Lapo Elkann e altri personaggi.

Virginia Raffaele e la fine della relazione con Ubaldo Pantani

Della fine della loro relazione, né Virginia Raffaele, né Ubaldo Pantani hanno mai voluto rivelare le motivazioni specifiche. I due comici e attori dal momento della loro rottura non sono più stati visti in compagnia di altri partner e potrebbe essere il segnale che, da quando hanno chiuso l’uno con l’altro, potrebbero aver deciso di chiudere le porte all’amore. La comica ha reso noto, però, in un’intervista rilasciata poco tempo fa, di sentire moltissimo la mancanza di una persona nella sua vita alla quale era molto legata: “Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca un pezzo”.

