Ubaldo Pantani, chi è: età, carriera, vita privata del comico e imitatore

Ubaldo Pantani è un noto imitatore, ex fidanzato storico di Virginia Raffaele. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Imitatore, comico, attore: Ubaldo Pantani è un vero e proprio fenomeno della televisione, ed è considerato il re del trasformismo, tanti sono i personaggi vip che ha imitato, da Lapo Elkann a Gigi Buffon. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani è nato a Cecina (Livorno), il 31 marzo 1971, sotto il segno dei Pesci. Laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi per poi esordire in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito ha alternato teatro a televisione, guadagnando spazio in Convenscion dal 2000. Nel 2003 ha partecipato a Nessundorma, programma satirico di Rai 2 condotto da Paola Cortellesi.

La sua carriera ha avuto una svolta quando ha debuttato nella serie Mai dire… nel 2004. Tra i personaggi interpretati spiccano Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini e vari partecipanti del Grande Fratello. Nel 2009 è entrato a far parte del cast di Quelli che il calcio e… dove ha riproposto l’imitazione di Lapo Elkann e creato nuovi personaggi, come il cantante Glabro e la parodia del cuoco della Nazionale italiana di calcio, Claudio Silvestri.

Per la prima volta nella trasmissione Glob – L’osceno del villaggio, in onda su Rai 3, ha imitato il giornalista Marco Travaglio. Nel 26 maggio 2010 è diventato uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belén Rodríguez. Il 15 giugno 2013 ha condotto con la collega e allora compagna Virginia Raffaele gli MTV Awards 2013 a Firenze, e il 26 gennaio 2015 ha condotto su Rai 2 Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria. Il 29 aprile 2016 è entrato nel cast fisso della settima edizione de I migliori anni, e nell’estate dello stesso anno ha partecipato a Il grande match su Rai 1 per il campionato d’Europa 2016.

