Tommaso Zorzi, chi è la sorella Gaia: età, foto, lavoro

Sapevate che Tommaso Zorzi ha una sorella minore? Si chiama Gaia ed ha 22 anni: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Chi non è appassionato di gossip sicuramente non avrà la minima idea di chi sia Tommaso Zorzi. Gli altri, invece, sapranno che si tratta del creatore della pagina Instagram ‘Trash Italiano‘. Si tratta di una pagina dedicata al gossip, in cui vengono condivisi tutti gli scivoloni che compiono i vip durante le trasmissioni, tra cui anche quelli di tutti i reality. I suoi post sono stati spesso citati nei programmi Mediaset, come Pomeriggio Cinque, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello.

Da qualche settimana a questa parte Tommaso si trova all’interno della casa ed ha già regalato una serie di chicche che ben figurerebbero sulla sua pagina Instagram. In questi giorni, infatti, l’influencer ha litigato con Patrizia De Blanck, con Franceska Pepe e poche ore fa anche con Guenda Goria. Qualche giorno fa Tommaso ha litigato anche con il padrone di casa, Alfonso Signorini, ed ha minacciato di lasciare il programma. Insomma non si può dire che la sua partecipazione stia passando inosservata.

Chi è Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi

Persino i fan della pagina Instagram, probabilmente ignorano il fatto che Tommaso ha una sorella minore. La ragazza si chiama Gaia ed ha 22 anni. Nata a Milano, come il fratello, Gaia è molto attiva sui social e può contare su una fan base Instagram di 24 mila follower. A giudicare dal suo profilo è un’appassionata di viaggi ed ama stare in compagnia degli amici. Capelli biondi ed occhi cerulei, la ragazza condivide con il fratello lo sguardo ed il sorriso. Dalle foto che pubblica sembra che la giovane non abbia una relazione fissa, ma potrebbe semplicemente voler tenere per sé quella parte della vita.