Carolina Rey è tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, e in un’intervista ha raccontato dei sensi di colpa che sta sentendo attualmente.

Carolina Rey è una conduttrice con una forte passione per il canto ed è attualmente impegnata come concorrente nel programma di Raiuno del venerdì sera condotto da Carlo Conti, “Tale e Quale Show“. La ragazza di 29 anni aveva già cercato di entrare nella trasmissione e quest’anno ha raggiunto il suo obiettivo.

La conduttrice, nonostante la sua giovane età, ha già una lunga carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo. Sempre in casa Rai, Carolina Rey si è destreggiata tra Rai Gulp, “La vita in diretta“, “Lo Zecchino d’Oro“, ma ha lavorato anche come attrici in fiction come “Un Medico in Famiglia“. Negli scorsi anni ha sempre manifestato la sua forte passione per la musica, motivo per il quale ha sempre desiderato partecipare allo show di Carlo Conti. Quest’anno è finalmente entrata nel cast di “Tale e Quale Show“, ma ogni scelta comporta dei compromessi.

Carolina Rey e i sensi di colpa per il figlio Filippo

Per prendere parte alle prove di “Tale e Quale Show“, Carolina Rey ha molto meno tempo da dedicare a suo figlio Filippo, di due anni. La conduttrice ha raccontato al settimanale DiPiùTv la sua sofferenza: “Sono felicissima, anche se, per il programma, sono impegnata per molte ore al giorno e mio figlio mi manca moltissimo, sono divorata dai sensi di colpa. Allo stesso tempo, però, sono consapevole che questa è la mia grande occasione e non voglio lasciarmela scappare“. Il 20 settembre del 2018 Rey è diventata mamma del suo primo figlio, nato dall’amore con il produttore cinematografico Roberto Cipullo, più grande di lei di vent’anni. I due vivono una storia d’amore molto intensa, che li ha portati in poco tempo a diventare genitori, ma ancora non hanno deciso di convolare a nozze.

