Raimondo Todaro, tutta la verità sulla separazione dalla moglie Francesca

Il ballerino professionista, Raimondo Todaro, ora a Ballando con Le stelle, ha svelato tutta la verità per l’addio alla moglie Francesca

Raimondo Todaro è tornato a parlare a distanza di anni del suo rapporto con Francesca Tocca. Ai microfoni di Giovanni Ciacci ha svelato tutta la verità sull’ex moglie, che ha avuto un flirt con Valentin Dumitru. Per diverse settimane non ha mai proferito parola, ma ora è tornato più carico che mai svelando tutto ciò che sarebbe successo tra i due.

Leggi anche –> X Factor 2020, seconda puntata: i concorrenti fanno “scintille”

Leggi anche –> X Factor 2020, Manuel Agnelli si sfoga: “Fermi e senza lavoro”

Raimondo Todaro, la versione sull’ex moglie Francesca

Intervistato da Giovanni Ciacci, Todaro ha parlato della vicenda per la prima volta: “L’ho fatto per rispetto di tutte le persone che ci hanno sempre seguito in tv e sui social. Voglio soltanto dire la verità”. Poi ha aggiunto: “Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Siamo diventati prima una coppia da gara, dopo quattro anni una coppia nella vita. Abbiamo girato il mondo per le gare da ballo, poi lei è andata a prepararsi con un altro ballerino e lì ho capito che mi mancava tantissimo. L’ho voluta a tutti i costi: dal giorno dopo siamo andati a vivere insieme, poi il fidanzamento e il matrimonio”. La coppia ha avuto una figlia di 6 anni di nome Jasmine.

Infine, lo stesso Todaro ha svelato: “Rimane un grande affetto e una grande stima. Sai, a un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner”. Infine, ha concluso: “Lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace io di darle”.