Raimondo Todaro, chi è: età, carriera e vita privata del ballerino

Scopriamo qualcosa in più sul protagonista di ‘Ballando con le stelle’ Raimondo Todaro: età carriera e vita privata del ballerino.

Il 2020 per Raimondo Todaro è stato più difficile di quanto potesse aspettarsi. Prima l’emergenza sanitaria ha causato lo stop delle registrazioni di ‘Ballando con le stelle‘, quindi c’è stato l’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare le prime puntate del programma. Dal punto di vista personale, tuttavia, sembra che per il ballerino le cose si stiano piano piano assestando. Al momento è nata una bella amicizia con Elisa Isoardi (partner di ballo proprio nel programma Rai) e secondo i giornali di gossip, potrebbe presto anche esserci un qualcosa in più di una semplice amicizia.

In attesa di rivederlo sul palcoscenico di Ballando insieme all’amica-partner Elisa Isoardi, in queste ore si è tornati sulla separazione con la moglie Francesca Tocca, fidanzatasi con un altro ballerino durante l’ultima edizione di ‘Amici’. A tal proposito proprio Todaro ha utilizzato delle parole abbastanza concilianti: “Rimane un grande affetto e una grande stima. Sai, a un certo punto ti accorgi che non guardi più le cose con gli stessi occhi del tuo partner”.

Chi è Raimondo Todaro: età, carriera e vita privata

Di origini siciliane, Raimondo Todaro ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Castelnuovo del Garda (Verona) e lì è rimasto fino ai 16 anni. La passione per il ballo è nata in maniera spontanea quando aveva appena 5 anni. Un amore che Raimondo condivideva con il fratello più grande Salvatore. Insieme hanno cominciato a ballare e partecipare alle competizioni juniores di categoria. La prima vittoria è giunta quando aveva appena 9 anni. Vince un campionato italiano e partecipa a 5 campionati europei, ai quali arriva sempre in finale, riuscendo a conquistare per due volte il podio: un secondo ed un terzo posto.

Nel 2003 decide di fondare la sua scuola di danza insieme al fratello e nel 2005 fa il suo debutto a ‘Ballando con le stelle’. In quegli anni comincia la relazione con Francesca Tocca, ragazza di cui era amico e con la quale era cresciuto sia professionalmente che privatamente. Nel 2013 nasce la loro bambina, Jasmine, e nel 2014 i due ballerini convolano a nozze. L’anno scorso, come noto, i due si sono separati.