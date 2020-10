Ragusa, professore muore davanti ai suoi alunni: che tragedia!

Ancora una tragedia avvenuta in Sicilia, precisamente a Ragusa. Un professore di 50 anni accusa un malore, muore davanti ai propri studenti

Non solo Coronavirus, ma ancora una tragedia avvenuta tra i banchi di scuola. In Sicilia, precisamente a Ragusa, un professore di 50 anni, Giuseppe Lo Magno, non ce l’ha fatta dopo aver accusato un malore. I suoi studenti in un liceo di Vittoria, in provincia di Ragusa, l’hanno visto così morire dopo che si è accasciato a terra improvvisamente. Una situazione davvero incredibile avvenuta mentre si stava facendo lezione.

Ragusa, l’intervento del 118: il professore non ce l’ha fatta!

Come si legge da SkyTg24, che ha ripreso anche diversi portali locali, il professore ha subito esclamato ai propri alunni durante la lezione: “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”. Improvvisamente il 50enne si è accasciato al suolo, ma non è stato utile neanche l’intervento dei sanitari del 118: i medici arrivati sul posto hanno provato in tutti i modi di rianimarlo, ma era già troppo tardi. In stato di choc i ragazzi che l’hanno visto morire proprio mentre facevano lezione.