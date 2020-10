Patrizia De Blanck, il marito a letto con un uomo: la sua reazione

Contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, Patrizia De Blanck non provò fastidio quando, molti anni fa, beccò il marito a letto con un altro uomo. Ecco la sua confessione.

Tutto si può dire di Patrizia De Blanck, tranne che non abbia avuto una vita avventurosa – nel bene e nel male – e piena di colpi di scena. La celebre contessa è stata tra le protagoniste che hanno segnato la storia dell’Italia mondana e dello spettacolo. Quando aveva appena 16 anni i genitori la mandarono sposa con l’aristocratico inglese Anthony Leight Milner. La loro unione purtroppo durò poco, e non poteva funzionare per cause di forza maggiore: la sposina beccò il consorte al letto col miglior amico di lui.

Leggi anche –> Patrizia De Blanck, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Leggi anche –> Patrizia De Blanck, chi era l’ex marito Giuseppe Drommi: la sua storia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Patrizia De Blanck ricorda il vecchio tradimento

Tempo fa, in un’intervista rilasciata al portale Gay.it, la stessa Patrizia De Blanck confessò che quell’episodio non l’aveva nemmeno irritata più di tanto, ma certamente avrebbe preferito che suo marito fosse stato sincero con lei, facendo coming out.

Nella sua vita c’è poi stata un’altra esperienza “estrema”: una notte si accorse che la sua migliore amica, lesbica, la stava toccando: “Mi amava alla follia, ho alcune sue lettere molto passionali. Una notte ci siamo trovate all’hotel de Paris di Monte Carlo: lei venne nella mia suite e, mentre dormivo, mi sentii accarezzare e baciare il corpo. Io continuai a far finta di dormire e la lasciai fare. Provai un intenso e inconsueto piacere. Pensavo si trattasse di un sogno. Non accadde più e non ne parlammo mai”.

Leggi anche –> Patrizia De Blanck, chi è la figlia Giada: età, foto, carriera, gossip

Leggi anche –> Patrizia De Blanck GF Vip | ‘Contessa, si lavi una buona volta’

EDS