Maurizio Battista, malattia e ricovero: spettacolo cancellato

By

Paura nelle scorse ore per il comico Maurizio Battista, la malattia e il ricovero: spettacolo cancellato, come sta adesso.

I fan di Maurizio Battista non potranno ammirarlo oggi dal vivo nello spettacolo previsto per stasera 2 ottobre al Drive In Cinema Paolo Ferrari a Ostia. Lo show era già stato peraltro cancellato lo scorso 18 settembre e adesso arriva un altro rinvio. Il motivo è serio: il comico infatti si trova ricoverato in un letto d’ospedale.

Leggi anche –> Maurizio Battista e il padre: “Litigavamo spesso” – VIDEO

Cosa sia accaduto lo ha spiegato egli stesso in un post pubblicato su Facebook, che lo immortale in ospedale, con tanto di flebo appesa. Il noto comico ha sostenuto di avere la pancreatite e di essersela vista anche brutta. Al suo fianco, come sempre, c’è la moglie Alessandra Moretti, che è anche sua autrice.

Leggi anche –> Maurizio Battista, lacrime per la figlia Anna: “Non durerà 100 anni”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa è accaduto al comico Maurizio Battista

Ha raccontato il comico nel suo post: “Mi trovo all’ospedale a cercare di guarire da una bruttissima infiammazione al pancreas che ho da ieri, che mi ha debilitato alla grande. Il problema è che stasera c’era la serata che purtroppo non si può fare. Il 18 c’è stato un problema e oggi ce n’è un altro e non si può fare. Credete nel destino? Io un po’ ci credo. Signori vi comunicheremo quando sarà rimandata la serata…. quando saremo tutti vivi, perché prima non ce la si fa”.

Quindi ha proseguito: “Me la sono vista brutta ma come dice Vasco…siamo ancora qua! Purtroppo lo spettacolo di questa sera non potrà avere luogo. Vi abbraccio tutti. Grazie a Alessandra che mi ha praticamente preso per i capelli (e ho detto tutto), portato qui dove mi stanno curando nel migliore dei modi. Un forte abbraccio, daje che passa”.