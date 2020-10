By

Patrizia De Blanck, dall’interno della Casa, attira un’altra volta l’attenzione su di sé. Al centro della scena c’è un consiglio dato a Morra.

Sta facendo faville all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, la grintosa Patrizia De Blanck. La donna sa infatti come catturare l’attenzione di tutta Italia e come far parlare di sé. Stavolta nell’occhio del ciclone c’è il prezioso consiglio che ha rivolto a Massimiliano Morra. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Leggi anche->Patrizia De Blanck, il marito a letto con un uomo: la sua reazione

È un periodo davvero complicato questo per Massimiliano, che a quanto pare, stando alle sue dichiarazioni, sembrerebbe essersi reso conto di provare qualcosa nei confronti di Guenda. È proprio in merito a tale questione che Patrizia si è sentita in dovere di consigliare Morra, donandogli dei suggerimenti davvero scaltri, da vera esperta del mestiere.

Leggi anche->Patrizia De Blanck GF Vip | ‘Contessa, si lavi una buona volta’

“Sei una persona che mi piace e l’ho sempre detto. Mi piace la tua testa e mi piaci esteticamente.” ha dichiarato Morra a Guenda. È probabile dunque che tra i due stia realmente nascendo qualcosa. Si tratta però di realtà o di finzione? Come ha suggerito la De Blanck, andrebbe a quanto pare bene bene anche la seconda opzione.

Leggi anche->GF Vip, Patrizia De Blanck su Tina Cipollari: “Quella stron*a!”

“Ti faccio una rivelazione, lei è persa di te, è in estasi.” ha confidato Patrizia a Morra, riferendosi a Guenda. “Qua vogliono la love story, voi sareste su tutti i giornali, su tutti i video, su tutto. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro“. Proprio così, il consiglio di Patrizia dato a Massimiliano è proprio quello di cavalcare l’onda mediatica e di regalare finalmente al pubblico qualche flirt con Guenda. “Quando esci tu fai quello che ti pare. Finché state qua dentro, seguiti da tutti… Capito?”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Patrizia De Blanck parla a Morra: “Se non avessi una fidanzata ca*aca**i…”

È stata più volte citata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip la fidanzata di Massimiliano Morra, Dalila Mucedero. La donna, a quanto pare, sembrerebbe non aver preso bene il rapporto tra Morra e Guenda. La modella di Napoli ha infatti pubblicato una storia su Instagram, scrivendo la frase “Senza parole”, che ha catturato l’attenzione di tutti. Anche la De Blanck, intenta a dare un consiglio a Massimiliano, l’ha chiamata in causa. Ha infatti detto all’uomo: “Se non avessi una fidanzata cagacazzi…Ci siamo capiti”.